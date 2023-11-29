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Квартиры в Kisvardai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€75,790
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Параметры недвижимости в Kisvardai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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