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Земельные участки в Кишварда, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
Площадь 5 668 м²
€18,108
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Земельные участки в Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
Площадь 1 127 м²
€19,682
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Земельные участки в Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
Площадь 900 м²
€31,229
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