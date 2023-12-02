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Земельные участки в Kisteleki jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 5 925 м²
€18,202
в месяц
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Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€200,648
в месяц
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Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 1 700 000 м²
€1,19 млн
в месяц
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