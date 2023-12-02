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Квартиры в Киштелек, Венгрия

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,767
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€88,239
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€124,458
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€97,234
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,820
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€97,234
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€147,540
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€145,271
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€96,997
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€126,911
в месяц
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