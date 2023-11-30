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Земельные участки в Киштарча, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 3 818 м²
€232,243
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 423 м²
€103,074
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 888 м²
€64,976
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 770 м²
€91,071
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 517 м²
€36,533
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 046 м²
€120,036
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 804 м²
€65,237
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 900 м²
€77,363
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 877 м²
€107,259
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 816 м²
€67,948
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 8 974 м²
€103,074
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