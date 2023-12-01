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Коммерческая недвижимость в Кишкунфеледьхаза, Венгрия

1 объект найдено
Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€294,434
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