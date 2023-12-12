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Жильё в Кишкёрёш, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кишкёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкёрёш, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€169,618
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