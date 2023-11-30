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Квартиры в Kemecsei jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ньирбогдань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ньирбогдань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€52,091
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Параметры недвижимости в Kemecsei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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