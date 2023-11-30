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Инвестиционная недвижимость в Kecskemeti jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
10
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€409,983
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€1,26 млн
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