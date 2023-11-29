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Квартиры в Karcagi jaras, Венгрия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€53,728
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€47,674
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€46,094
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,322
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€38,527
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€65,260
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€52,155
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Параметры недвижимости в Karcagi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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