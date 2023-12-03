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Дома в Kapuvari jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Капувар, Венгрия
Дом 6 комнат
Капувар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€136,983
в месяц
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Параметры недвижимости в Kapuvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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