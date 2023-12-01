Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Капошвар

Земельные участки в Капошвар, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 712 м²
€78,962
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 264 м²
€369,381
Оставить заявку
Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 6 530 м²
€17,398
Оставить заявку
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€79,383
Оставить заявку
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 647 м²
€25,307
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 725 м²
€23,796
Оставить заявку
Земельные участки в Bocskaikert, Венгрия
Земельные участки
Bocskaikert, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€53,277
Оставить заявку
Земельные участки в Сокойя, Венгрия
Земельные участки
Сокойя, Венгрия
Площадь 150 000 м²
€294,434
Оставить заявку
Земельные участки в Залабер, Венгрия
Земельные участки
Залабер, Венгрия
Площадь 3 977 м²
€6,692
Оставить заявку
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 1 562 м²
€111,082
Оставить заявку
Земельные участки в Oecs, Венгрия
Земельные участки
Oecs, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€16,060
Оставить заявку
Земельные участки в Венгрия
Земельные участки
Венгрия
Площадь 1 029 м²
€26,767
Оставить заявку
Realting.com
Перейти