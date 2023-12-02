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Коммерческая недвижимость в Капошвар, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Kaposvari jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 690 м²
€1,50 млн
в месяц
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