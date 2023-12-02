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Коммерческая недвижимость в Kalocsai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Харта, Венгрия
Коммерческая
Харта, Венгрия
Площадь 540 м²
€118,337
в месяц
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Коммерческая в Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
Площадь 936 м²
€258,518
в месяц
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Коммерческая в Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
Площадь 572 м²
€223,526
в месяц
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