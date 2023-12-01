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Дома в Ясароксаллаш, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
We offer for sale a beautiful two-storey family house situated on a 698 sqm plot in Jászárok…
€90,304
в месяц
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Дом 4 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€57,273
в месяц
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