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Жильё в Jaszapati jaras, Венгрия

Ясапати
5
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,048
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Дом 2 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€16,659
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Дом 5 комнат в Ясапати, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясапати, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€64,783
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Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€49,976
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Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,415
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Типы недвижимости в Jaszapati jaras

дома

Параметры недвижимости в Jaszapati jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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