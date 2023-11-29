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Венгрия
Земельные участки
медье Яс-Надькун-Сольнок
Земельные участки в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
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45 объектов найдено
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Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
1 219 м²
€7,611
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Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
2 517 м²
€7,847
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 132 м²
€15,201
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
387 м²
€49,337
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Земельные участки
Кунхедьеш, Венгрия
2 037 м²
€12,842
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Земельные участки
Тисатеньё, Венгрия
5 509 м²
€34,116
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Земельные участки
Тисатеньё, Венгрия
1 517 м²
€6,552
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Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
560 м²
€10,746
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Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
560 м²
€10,760
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Земельные участки
Тисакюрт, Венгрия
1 535 м²
€3,648
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Земельные участки
Ясдожа, Венгрия
931 м²
€15,484
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Земельные участки
Карцаг, Венгрия
526 м²
€15,484
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
742 м²
€14,959
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Земельные участки
Карцаг, Венгрия
729 м²
€20,732
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
742 м²
€11,809
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Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
2 251 м²
€29,130
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 375 м²
€31,713
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Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
60 000 м²
€76,005
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 406 м²
€31,713
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Земельные участки
Тёрёксентмиклош, Венгрия
1 038 м²
€10,497
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Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
905 м²
€12,842
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
493 м²
€36,928
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
6 501 м²
€82,666
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Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
7 000 м²
€67,881
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
541 м²
€43,039
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
2 423 м²
€38,053
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Земельные участки
Карцаг, Венгрия
744 м²
€60,359
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Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
10 000 м²
€63,214
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€52,486
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Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
1 080 м²
€8,135
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