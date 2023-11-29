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Земельные участки в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

45 объектов найдено
Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€7,611
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Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 2 517 м²
€7,847
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 132 м²
€15,201
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 387 м²
€49,337
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Земельные участки в Кунхедьеш, Венгрия
Земельные участки
Кунхедьеш, Венгрия
Площадь 2 037 м²
€12,842
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Земельные участки в Тисатеньё, Венгрия
Земельные участки
Тисатеньё, Венгрия
Площадь 5 509 м²
€34,116
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Земельные участки в Тисатеньё, Венгрия
Земельные участки
Тисатеньё, Венгрия
Площадь 1 517 м²
€6,552
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 560 м²
€10,746
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 560 м²
€10,760
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Земельные участки в Тисакюрт, Венгрия
Земельные участки
Тисакюрт, Венгрия
Площадь 1 535 м²
€3,648
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Земельные участки в Ясдожа, Венгрия
Земельные участки
Ясдожа, Венгрия
Площадь 931 м²
€15,484
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Земельные участки в Карцаг, Венгрия
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
Площадь 526 м²
€15,484
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 742 м²
€14,959
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Земельные участки в Карцаг, Венгрия
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
Площадь 729 м²
€20,732
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 742 м²
€11,809
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Земельные участки в Тисасёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
Площадь 2 251 м²
€29,130
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 375 м²
€31,713
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Земельные участки в Тисасёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€76,005
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€31,713
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Земельные участки в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Площадь 1 038 м²
€10,497
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Земельные участки в Тисасёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
Площадь 905 м²
€12,842
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 493 м²
€36,928
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 6 501 м²
€82,666
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€67,881
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 541 м²
€43,039
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 2 423 м²
€38,053
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Земельные участки в Карцаг, Венгрия
Земельные участки
Карцаг, Венгрия
Площадь 744 м²
€60,359
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Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€63,214
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 450 м²
€52,486
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Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 1 080 м²
€8,135
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