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Коммерческая недвижимость в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

Szolnoki jaras
10
Сольнок
10
Tiszafueredi jaras
4
Toeroekszentmiklosi jaras
4
25 объектов найдено
Коммерческая в Cibakhaza, Венгрия
Коммерческая
Cibakhaza, Венгрия
Площадь 50 м²
€3,910
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€146,962
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Коммерческая в Яскишер, Венгрия
Коммерческая
Яскишер, Венгрия
Площадь 310 м²
€78,364
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Коммерческая в Абадсалок, Венгрия
Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
Площадь 39 м²
€51,174
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Коммерческая в Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
Площадь 44 м²
€39,313
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€39,051
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€49,862
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Коммерческая в Карцаг, Венгрия
Коммерческая
Карцаг, Венгрия
Площадь 200 м²
€114,158
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Коммерческая в Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
Площадь 463 м²
€118,095
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 738 м²
€393,131
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Коммерческая в Тисафюред, Венгрия
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
Площадь 256 м²
€117,939
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Коммерческая в Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
Площадь 270 м²
€39,246
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Коммерческая 1 ванная в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€850,000
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 178 м²
€196,824
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Коммерческая в Надьиван, Венгрия
Коммерческая
Надьиван, Венгрия
Площадь 146 м²
€34,116
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Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
Площадь 150 м²
€37,402
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Коммерческая в Кунсентмартон, Венгрия
Коммерческая
Кунсентмартон, Венгрия
Площадь 240 м²
€524,153
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 512 м²
€469,754
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Коммерческая в Тисасентимре, Венгрия
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 140 м²
€262,432
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 1 104 м²
€629,838
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Коммерческая в Кишуйсаллаш, Венгрия
Коммерческая
Кишуйсаллаш, Венгрия
Площадь 500 м²
€168,308
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Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 905 м²
€1,40 млн
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Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 398 м²
€700,000
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Коммерческая в Абадсалок, Венгрия
Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
Площадь 570 м²
€395,090
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 3 800 м²
€264,708
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