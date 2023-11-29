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Венгрия
Коммерческая
медье Яс-Надькун-Сольнок
Коммерческая недвижимость в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
Szolnoki jaras
10
Сольнок
10
Tiszafueredi jaras
4
Toeroekszentmiklosi jaras
4
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25 объектов найдено
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Коммерческая
Cibakhaza, Венгрия
50 м²
€3,910
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
82 м²
€146,962
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Коммерческая
Яскишер, Венгрия
310 м²
€78,364
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Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
39 м²
€51,174
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Коммерческая
Kengyel, Венгрия
44 м²
€39,313
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
36 м²
€39,051
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
18 м²
€49,862
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Коммерческая
Карцаг, Венгрия
200 м²
€114,158
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Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
463 м²
€118,095
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
738 м²
€393,131
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Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
256 м²
€117,939
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Коммерческая
Kengyel, Венгрия
270 м²
€39,246
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Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
1
752 м²
€850,000
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
178 м²
€196,824
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Коммерческая
Надьиван, Венгрия
146 м²
€34,116
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Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
150 м²
€37,402
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Коммерческая
Кунсентмартон, Венгрия
240 м²
€524,153
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
512 м²
€469,754
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Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
140 м²
€262,432
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
1 104 м²
€629,838
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Коммерческая
Кишуйсаллаш, Венгрия
500 м²
€168,308
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Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1
1 905 м²
€1,40 млн
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Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1
2 398 м²
€700,000
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Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
570 м²
€395,090
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Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
3 800 м²
€264,708
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