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Дома в Janoshalmai jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Яношхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхальма, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€58,714
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Параметры недвижимости в Janoshalmai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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