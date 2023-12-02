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Жильё в Игаль, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Игаль, Венгрия
Дом 5 комнат
Игаль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€146,512
в месяц
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Дом 6 комнат в Игаль, Венгрия
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€104,839
в месяц
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Дом 2 комнаты в Игаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A few minutes walk from the spa, for sale living room plus 1 bedroom holiday home with large…
€83,556
в месяц
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