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Виллы в медье Хевеш, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 24 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Вилла 24 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Число комнат 24
Площадь 1 280 м²
Данный привлекательный объект недвижимости общей площадью 68 000 м² расположен в 3388 Поросл…
$5,87 млн
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Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

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