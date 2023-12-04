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Дома в Hegyhati jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Alsomocsolad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Alsomocsolad, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
€19,531
в месяц
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Дом 1 комната в Mindszentgodisa, Венгрия
Дом 1 комната
Mindszentgodisa, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€20,851
в месяц
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Дом 4 комнаты в Гёдре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
€18,449
в месяц
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Дом 4 комнаты в Магочь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Магочь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€63,345
в месяц
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Дом 6 комнат в Шашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Шашд, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 130 м²
€63,873
в месяц
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Параметры недвижимости в Hegyhati jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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