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Земельные участки в Харкань, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки 1 ванная в Харкань, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Харкань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
Район развития расположен в южной части округа Баранья, в Харкани, в 25 км от Печа и в 8 км …
€260,342
в месяц
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Земельные участки в Харкань, Венгрия
Земельные участки
Харкань, Венгрия
Площадь 9 020 м²
€19,785
в месяц
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Realting.com
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