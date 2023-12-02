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Квартиры в Харкань, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€31,128
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€19,785
в месяц
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