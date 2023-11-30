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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 1 052 м²
€36,272
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 800 м²
€16,962
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 800 м²
€14,352
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 679 м²
€16,936
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 1 325 м²
€39,116
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 885 м²
€31,053
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 2 200 м²
€38,881
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 724 м²
€13,086
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 1 355 м²
€41,697
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Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 2 154 м²
€48,778
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