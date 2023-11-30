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Коммерческая недвижимость в Хайдушамшон, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 5 200 м²
€4,53 млн
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Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 945 м²
€511,383
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