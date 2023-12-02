Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Хайдухадхаз

Жильё в Хайдухадхаз, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Хайдухадхаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€23,741
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдухадхаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€93,046
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти