Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Hajduboeszoermenyi jaras
  5. Дома

Дома в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€93,041
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€209,408
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€77,316
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€67,881
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€179,530
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€83,606
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€204,166
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€104,573
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€78,364
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€108,766
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€117,677
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€60,280
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€75,743
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€170,357
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€118,527
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€144,603
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€102,723
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€109,815
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€221,250
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€46,094
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€104,835
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€222,774
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти