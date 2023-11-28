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Инвестиционная недвижимость в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 8 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 715 м²
€708,528
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