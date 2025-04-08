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Виллы в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Тисадьюлахаза, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Тисадьюлахаза, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированное небольшое бунгало в тихом месте на ровном участке площ…
$60,276
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Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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