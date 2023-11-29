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Инвестиционная недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия

коммерческая недвижимость
37
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1 объект найдено
Инвестиционная 8 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 715 м²
€705,446
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