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Виллы в Дьёр, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла в Gyori jaras, Венгрия
Вилла
Gyori jaras, Венгрия
Количество спален 9
Площадь 200 м²
Уютный дом в Венгрии, расположенный в живописной местности, в 100 километрах от Вены. Дом п…
$186,507
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Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

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