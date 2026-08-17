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Отели в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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коммерческая недвижимость
5
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2 объекта найдено
Отель 225 м² в Osli, Венгрия
Отель 225 м²
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Данный парк отдыха и мероприятий расположен в одном из самых живописных уголков Западной Вен…
$3,60 млн
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Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
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