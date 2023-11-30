Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Gyomaendrodi jaras

Земельные участки в Gyomaendrodi jaras, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Lesenceistvand, Венгрия
Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€106,012
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€2,06 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 871 м²
€81,971
Оставить заявку
Земельные участки в Annavoelgy, Венгрия
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€38,341
Оставить заявку
Земельные участки в Асод, Венгрия
Земельные участки
Асод, Венгрия
Площадь 585 м²
€47,825
Оставить заявку
Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 2 171 м²
€26,304
Оставить заявку
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 1 126 м²
€25,241
Оставить заявку
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€50,240
Оставить заявку
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 841 м²
€270,431
Оставить заявку
Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 5 911 м²
€113,437
Оставить заявку
Земельные участки в Пецель, Венгрия
Земельные участки
Пецель, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€212,556
Оставить заявку
Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
Площадь 1 573 м²
€18,510
Оставить заявку
Realting.com
Перейти