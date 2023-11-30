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Инвестиционная недвижимость в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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