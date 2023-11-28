Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Дьёндьёш

Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки 1 ванная в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 600 м²
€12,842
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€28,830
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 725 м²
€23,330
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€25,947
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 5 001 м²
€68,232
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 781 м²
€57,683
Оставить заявку
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 100 000 м²
€3,94 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти