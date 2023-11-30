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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 7 123 м²
€967,713
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 580 м²
€89,878
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 600 м²
€89,878
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 914 м²
€54,538
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 7 004 м²
€7,828
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
€50,885
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 3 783 м²
Рядом с парком Teleki Castle я предлагаю участок земли площадью 3783 м2, подходящий для заст…
€275,098
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€57,408
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 1 844 м²
€52,163
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