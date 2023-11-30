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Земельные участки в Gyali jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Альшонемеди, Венгрия
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 5 013 м²
€52,760
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Земельные участки в Дьяль, Венгрия
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
Площадь 2 425 м²
€119,775
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Земельные участки в Альшонемеди, Венгрия
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€585,110
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Земельные участки в Альшонемеди, Венгрия
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 1 223 м²
€74,370
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Земельные участки в Оча, Венгрия
Земельные участки
Оча, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€63,604
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Земельные участки в Оча, Венгрия
Земельные участки
Оча, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€31,789
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Земельные участки в Альшонемеди, Венгрия
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 20 000 м²
24453,5m2 flat industrial construction area for sale in Alsónémedi, Hungary Most utilities …
€826,080
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Земельные участки в Альшонемеди, Венгрия
Земельные участки
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 1 070 м²
€97,032
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Земельные участки в Дьяль, Венгрия
Земельные участки
Дьяль, Венгрия
Площадь 952 м²
€91,760
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