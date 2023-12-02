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Квартиры в Gyali jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€158,499
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Оча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Оча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€114,519
в месяц
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Параметры недвижимости в Gyali jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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