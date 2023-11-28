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Дома в Дьяль, Венгрия

36 объектов найдено
Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€223,105
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Дом 3 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€223,368
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
€183,924
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€210,202
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Дом 3 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€101,173
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€149,788
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
€183,635
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€183,687
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€209,966
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€249,384
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Дом 8 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 8 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
€209,966
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€420,194
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€241,763
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€241,763
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Дом 9 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 9 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€617,547
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€183,687
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Дом 3 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€233,879
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€196,827
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€196,827
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€180,008
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Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
€331,110
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€315,343
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€181,322
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€168,183
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Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€141,642
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Дом 1 комната в Дьяль, Венгрия
Дом 1 комната
Дьяль, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€112,735
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
€366,586
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Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€243,077
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
€467,759
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Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€193,148
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