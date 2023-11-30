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Коммерческая недвижимость в Гёд, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Гёд, Венгрия
Коммерческая
Гёд, Венгрия
Площадь 4 750 м²
For sale complex with a 5000 sqm building compound on a 10.680 sqm plot in the centre of Göd…
€2,18 млн
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