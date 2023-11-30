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Земельные участки в Фот, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 157 м²
€25,834
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 974 м²
€84,575
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 098 м²
€109,598
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 436 м²
€19,571
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 6 002 м²
€20,850
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 290 м²
€34,445
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 786 м²
€75,790
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€65,562
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 710 м²
€25,963
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 859 м²
€236,023
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€368,720
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€120,634
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