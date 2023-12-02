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Коммерческая недвижимость в Фот, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Фот, Венгрия
Коммерческая
Фот, Венгрия
Площадь 500 м²
€527,588
в месяц
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Коммерческая в Фот, Венгрия
Коммерческая
Фот, Венгрия
Площадь 400 м²
В FÓT 400 кв.м. ФАКТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯДОМ - рядом с автомагистралями M2, M0…
€656,847
в месяц
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