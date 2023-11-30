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Квартиры в Фот, Венгрия

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€140,252
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€126,996
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€166,765
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,435
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€94,147
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
€47,205
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€67,922
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€67,922
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€75,790
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€141,614
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