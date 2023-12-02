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Земельные участки в Fonyodi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
Площадь 2 977 м²
€39,446
в месяц
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Земельные участки в Gyugy, Венгрия
Земельные участки
Gyugy, Венгрия
Площадь 2 101 м²
€19,197
в месяц
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Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
Площадь 1 009 м²
€15,515
в месяц
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Земельные участки в Somogybabod, Венгрия
Земельные участки
Somogybabod, Венгрия
Площадь 2 097 м²
€15,778
в месяц
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Земельные участки в Balatonlelle, Венгрия
Земельные участки
Balatonlelle, Венгрия
Площадь 7 189 м²
€17,093
в месяц
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Земельные участки в Балатонглар, Венгрия
Земельные участки
Балатонглар, Венгрия
Площадь 705 м²
€78,865
в месяц
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Земельные участки в Карад, Венгрия
Земельные участки
Карад, Венгрия
Площадь 6 330 м²
€41,813
в месяц
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