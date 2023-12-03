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Инвестиционная недвижимость в Fonyodi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
9
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
Площадь 440 м²
€1,03 млн
в месяц
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