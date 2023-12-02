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Земельные участки в Фертёд, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 4 375 м²
€97,037
в месяц
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 2 601 м²
€130,637
в месяц
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€1,13 млн
в месяц
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