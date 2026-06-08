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Дома с террасой в Esztergomi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Дом 1 комната в Дорог, Венгрия
Дом 1 комната
Дорог, Венгрия
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в зеленой зоне Дорога!Представьте, что вы живете в тихой, зеленой среде на уч…
$302,302
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Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

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