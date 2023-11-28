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Квартиры в Edelenyi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,519
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Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€40,826
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Параметры недвижимости в Edelenyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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