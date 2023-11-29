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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 094 м²
€91,332
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 586 м²
€39,142
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 111 м²
€91,332
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 608 м²
€39,142
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 597 м²
€39,142
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 600 м²
€39,142
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 750 м²
€42,534
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 1 339 м²
€78,412
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 856 м²
€114,419
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 358 м²
€65,300
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